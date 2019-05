Il Corriere Fiorentino sui viola: "Tregua del tifo"

© foto di Mattia Verdorale

"Tregua del tifo". Questo il titolo del Corriere Fiorentino che in primo taglia analizza la situazione in casa Fiorentina: "Mille tifosi a Parma per lo spareggio salvezza dei viola". A pagina 11 viene approfondito il tema: "Crisi viola: stop alle proteste, in mille domenica a Parma per sostenere la Fiorentina a caccia di punti salvezza".