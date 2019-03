"Una vittoria per Batigol". Questo il titolo del Corriere Fiorentino di questa mattina sui viola che non fa tre punti in casa dallo scorso 16 dicembre. Davanti al Re Leone la squadra di Pioli ha l'occasione per rompere il digiuno e migliorare una classifica deludente. ADV lo ha invitato e domenica al Franchi ci sarà anche Batistuta con moglie e figli.