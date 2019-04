Il Corriere Fiorentino sulla Coppa Italia: "Tutto un anno in una notte"

© foto di Tommaso Bonan

"Fiorentina, tutto un anno in una notte". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino. È arrivata la notte più importante della stagione: stasera la Fiorentina si gioca a Bergamo la finale di Coppa Italia. Si parte dal 3-3 dell’andata e i viola dovranno fare un’impresa contro un’Atalanta lanciatissima: serve vincere o pareggiare segnando almeno quattro gol. Montella: "Non esistono partite impossibili, io ci credo". Ieri nel ritiro di Bergamo è arrivato anche Andrea Della Valle per dare la carica alla squadra.