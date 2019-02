© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Pioli, il tabù Spalletti". Questo il titolo del Corriere Fiorentino di questa mattina in vista della sfida del Franchi di domenica sera. In nove partite contro il mister di Certaldo l'allenatore viola non ha mai vinto. L'Inter è ancora alle prese con il caso Icardi, mentre per il tecnico della Fiorentina è una sfida dai tanti significati.