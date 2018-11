Il Corriere Fiorentino titola: "Un derby, tanti esami"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Un derby, tanti esami". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino in vista del derby dell'Appennino tra i viola e il Bologna. Bocciati, rimandati oppure alla prima volta: in quattro a Bologna si giocano la fiducia dell'allenatore e una maglia per il futuro: Ceccherini, Pjaca, Gerson e Simeone.