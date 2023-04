Il CorSport: "Barella e Calhanoglu tengono in ansia l'Inter". Entrambi a riposo con la Lazio?

"Barella e Calhanoglu tengono in ansia l'Inter", si legge quest'oggi all'interno del Corriere dello Sport. L'ex Cagliari, nel secondo tempo contro la Juventus, si è improvvisamente toccato la parte posteriore della coscia, mentre il turco ha chiesto il cambio per un dolore all'adduttore. L'allarme è scattato immediatamente, ma sembra essere già rientrato: gli accertamenti hanno infatti escluso lesioni, e ieri entrambi hanno svolto l'identico lavoro defaticante degli altri titolari. Resta però un pizzico di preoccupazione, e per questo motivo non sarebbe sorprendente se entrambi dovessero accomodarsi in panchina contro la Lazio: a candidarsi per la mediana, in quel caso, potrebbero essere Gagliardini e Asllani.