Il Corsport contesta i premi della Lega: "Dybala il migliore? È stato più bravo Immobile"

"Dybala il migliore della Serie A. Ma non è stato l'anno di Ciro?". I premi assegnati ieri della Serie A, che vedono Ciro Immobile come miglior attaccante, ma Paulo Dybala come miglior giocatore, fanno discutere. In questo caso, sulla prima pagina del Corriere dello Sport che, a firma di Alberto Dalla Palma, sottolinea: "È stato più bravo Immobile. Nessuno - si legge - può mettere in dubbio il valore di Dybala, ma davanti ai numeri e, soprattutto, alla realtà anche la Lega avrebbe dovuto inchinarsi alla legge di Ciro Immobile, che è stato per distacco il miglior giocatore del campionato. [...]Dalla Lega fanno sapere che i premi sono stati assegnati in base allo studio delle statistiche di stagione, ma anche qui facciamo fatica a capire come il talento della Juventus abbia potuto battere il laziale che, tra l’altro, si è aggiudicato il premio riservato agli attaccanti, categoria di cui fa parte anche lo stesso Dybala. [...]Nonostante il verdetto della Lega, c’è un altro successo netto nel confronto fra i due giocatori: Immobile con i suoi 36 gol ha portato 23 punti alla squadra, battuto solo da Ronaldo. E Dybala? Non compare tra i primi ventiquattro giocatori di questa particolare classifica. Allora i casi sono due: o Paulo ha vinto perché gioca nella Juve (ma allora Higuain?) oppure qualcuno ha letto male numeri e percentuali".