Il CorSport: "Juve, lunedì nuova penalizzazione: quando potrebbe arrivare l'altra stangata"

Ieri il procuratore Chiné ha deferito la Juventus e i suoi dirigenti nell'ambito del secondo filone dell'inchiesta Prima, quello che comprende "manovre stipendi", "partnership sospette" e "rapporti con gli agenti". Il tutto a 72 ore dal processo in Appello per il caso plusvalenze: nel caso in cui dopodomani arrivasse una penalità tale da rendere impossibile la partecipazione dei bianconeri alle coppe europee del prossimo anno - si legge sul Corriere dello Sport -, allora la seconda (eventuale) stangata (il nuovo processo inizierà a giugno) andrebbe a pesare sulla stagione 2023-2024.

Un fronte doppio che fa tremare il club e i suoi tifosi.