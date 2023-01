Il CorSport sugli obiettivi dei Friedkin: "Un partner per lo stadio e blindare Mourinho"

Dan Friedkin sarebbe alla ricerca di un socio di minoranza che possa affiancarlo per la costruzione dello stadio. A suggerirlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che fa notare come l'attuale proprietà della Roma abbia "sostenuto investimenti per oltre 700 milioni di euro", con l'intenzione ovviamente "di andare avanti". L'altro obiettivo dei Friedkin è quello di andare avanti con Mourinho: lo Special One reclama rinforzi per costruire una squadra più competitiva, e un modo per accontentarlo verrà trovato.