Il Daily Mirror titola: "La convocazione di Rooney svilisce la maglia"

© foto di Lazzerini

Il Daily Mirror di questa mattina apre in prima pagina con le critiche espresse dallo storico ex portiere della Nazionale inglese Peter Shilton all'indirizzo della Federazione inglese dopo la convocazione di Rooney per l'amichevole contro gli USA a Wembley: "La convocazione di Rooney svilisce la maglia". Secondo l'ex giocatore, la sua chiamata è utile solo per l'addio alla Nazionale da parte dell'attaccante ma non è un buon messaggio che viene mandato a livello internazionale.