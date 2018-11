Il Giornale di Brescia: "Tonali in azzurro è già un fenomeno"

© foto di Lazzerini

Sul Giornale di Brescia in edicola oggi trova ampio spazio il nome di Sandro Tonali, talentino classe 2000 delle Rondinelle. "Tonali in azzurro è già un fenomeno", il titolo di prima che poi rimanda alle parole del giocatore: "Nuovo Pirlo? Non temo paragoni, ma da piccolo mi ispiravo a Gattuso", il pensiero del centrocampista.