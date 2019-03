© foto di Tommaso Bonan

"Torna Tudor, l'ultima carta per l'Udinese". Questo il titolo dell'edizione odierna del Messaggero Veneto, che in prima pagina dedica spazio alle vicende societarie del club friulano. Nicola esonerato a sorpresa dopo 15 gare, via anche tutti i suoi collaboratori. Oggi alle 10 la presentazione del neo allenatore.