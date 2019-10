Il QN sulla Juventus: "Dybala zitti e Mosca"

© foto di Alessio Del Lungo

"Dybala zitti e Mosca". Questo il titolo con il quale il QN apre la propria sezione dedicata allo sport. Due magie della Joya e la Juventus tra paura e festa rimonta la Lokomotiv. Russi in vantaggio in una serata non facile per Sarri: poi entra Higuain e cambia tutto. Ora per i bianconeri gli ottavi di finale di Champions League sono veramente ad un passo.