Il QS: "Amichevoli inutili e club ignorati, l'UEFA così rischia di mandare in tilt il sistema"

"Amichevoli inutili e club ignorati, l'UEFA così rischia di mandare in tilt il sistema". Questo il titolo utilizzato al suo interno dal QS nell'edizione odierna. Il caso Vida è da non credere con il croato entrato in campo positivo, ma convinto di essere negativo. Le conseguenze sono intuibili dall'isolamento al resto. In un momento di allarme viola, l'Uefa dovrà spiegare a cosa servono queste amichevoli a tutto il mondo. C'è poco da pascolare e c'è da essere saggi e pragmatici, ma pure responsabili. L'Uefa dovrebbe prevenire, aiutare e curare sapendo che il calcio è allo stremo sulla sponda economico-finanziaria. Così si rischia invece di rendere i tornei una farsa a causa dello stop di decine di giocatori.