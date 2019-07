© foto di Simone Bernabei

Il QS apre la propria sezione sportiva parlando di Inter e Milan, in termini non proprio entusiastici: "Allarme Milano". Contro lo United Antonio Conte non avrà attaccanti a disposizione e per questo punge Marotta e Ausilio. Il Milan dopo i no di diversi giocatori sul mercato non va oltre l'1-1 contro il Novara in amichevole.