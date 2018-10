Il QS celebra la vittoria del Milan: "Assi di coppe"

© foto di Lazzerini

Il Quotidiano Sportivo di questa mattina celebra la vittoria del Milan in Europa League contro l'Olympiakos titolando in prima pagina: "Assi di coppa". L'ingresso di Cutrone cambia un brutto Milan: il giovane attaccante segna una doppietta aiutato anche dall'ingresso in campo di Calhanoglu. Higuain chiude le marcature al rientro in campo dopo il recente infortunio.