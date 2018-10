Il QS celebra le vittorie di Milan e Inter: "E' già derby"

© foto di Lazzerini

Il Quotidiano Sportivo di questa mattina apre in prima pagina titolando: "E' già derby". Inter e Milan vincono contro SPAL e Chievo Verona grazie a Icardi e Higuain e arrivano alla sosta con entusiasmo e con classifiche che finalmente iniziano a sorridere. Dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali, ci sarà la stracittadina, che torna a essere un appuntamento valido per le posizioni che contano.