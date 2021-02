Il QS: "Coppa Italia e cessione del club, per l'Inter è una settimana fondamentale"

Il QS nell'edizione odierna dedica uno spazio ai nerazzurri con il titolo seguente: "Coppa Italia e cessione del club, per l'Inter è una settimana fondamentale". Serve un assalto alla squadra di Conte per non uscire anticipatamente dalla competizione dopo il 2-1 dell'andata che permetterà alla Juventus, dal canto suo, un prevedibile e contenuto turnover. Estromettere l'Inter rimane un assilo, ma per il club di Zhang la settimana potrebbe risultare cruciale non solo perché rimarrebbe solo il campionato a quel punto, ma anche per le trattative per la cessione della società.