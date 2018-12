Il QS e gli occhi puntati su Juve-Inter: "Sfida Mondiale"

© foto di Ospite

Il Quotidiano Sportivo di questa mattina apre in prima pagina con Juventus-Inter titolando: "Sfida Mondiale". Tutto il pianeta si fermerà per 90 minuti e per seguire il big match dell'Allianz Stadium. In campo ci saranno quattro giocatori reduci dalla finale della Coppa del Mondo: la riprova della crescita del nostro calcio dopo anni di difficoltà.