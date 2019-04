Il QS e il futuro di Icardi all'Inter: "Io mi fermo qui"

© foto di Pietro Lazzerini

Il Quotidiano Sportivo di questa mattina apre in prima pagina con il mercato dell'Inter e in special modo con il futuro di Icardi: "Io mi fermo qui". La moglie/agente dell'argentino annuncia: "Mauro resta". Per Dzeko dunque si chiudono le porte nerazzurre, con il bosniaco che potrebbe dunque accettare la corte della Premier League.