Il QS e il pareggio dell'Inter contro l'Eintracht: "Il prezzo del rigore"

© foto di Pietro Lazzerini

Il Quotidiano Sportivo di questa mattina apre in prima pagina con il pareggio per 0-0 dell'Inter nell'andata degli ottavi di finale di Europa League contro l'Eintracht Francoforte in Germania: "Il prezzo del rigore". Brozovic sbaglia un penalty conquistato da Lautaro nel corso del primo tempo, con lo specialista Icardi che resta ancora ai margini della squadra.