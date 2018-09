Il QS e l'introduzione del VAR in Champions: "Ha vinto Agnelli"

© foto di Lazzerini

Il Quotidiano Sportivo di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Ha vinto Agnelli". Dopo il rosso a Cristiano Ronaldo in Valencia-Juventus e il rigore di Madrid nella semifinale dello scorso anno, l'UEFA ha deciso di introdurre il VAR in Champions League. Le pressioni del presidente bianconero hanno avuto successo.