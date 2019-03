© foto di Simone Bernabei

"Ora basta!", titola questa mattina il QS parlando dell'ennesimo provvedimento preso dal giudice sportivo contro la curva dell'Inter, chiusa (con la sospensione della condizionale) per i cori razzisti rivolti a Kessie nel derby. Da Koulibaly a Mbaye, sono tanti i precedenti e per il quotidiano, evidentemente, i provvedimenti assunti fino ad oggi non hanno risolto il problema.