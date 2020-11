Il QS e la disfatta di Low: "Ora tutta la Germania vuole Klopp in panchina"

vedi letture

"Ora tutta la Germania vuole Klopp in panchina" scrive il QS in edicola quest'oggi parlando della disfatta della Germania di Joachim Löw. Lontani i tempi del 7-1 al Brasile con annessa vittoria al Mondiale del 2014. Il calcio ha poca memoria e ora i tedeschi chiedono la testa del proprio c.t. dopo la debacle in Spagna per 6-0. Ma il c.t. resterà in sella almeno fino alla fine dell'Europeo, poi si vedrà. La sensazione è che si sia arrivati alla fine di un ciclo e ora i tifosi sognano Jurgen Klopp sulla panchina della Nazionale. Intanto Löw può prendere appunti da Mancini e da Luis Enrique su come si guida una Nazionale di giovani.