Il QS e la Nazionale di Mancini: "Deficit Italia"

© foto di Lazzerini

Il Quotidiano Sportivo di questa mattina apre in prima pagina con la Nazionale titolando: "Deficit Italia". Il ct Mancini alle prese con la crisi del gol. "Balotelli e Belotti fuori per scelta" dichiara in conferenza stampa e intanto nessuno dei nostri giocatori è presente nella lista di coloro che corrono per la vittoria del Pallone d'Oro.