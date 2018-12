© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Quotidiano Sportivo di questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina alla prossima sfida tra Bologna e Lazio titolando: "Natale in famiglia". Pippo e Simone Inzaghi costretti a sfidarsi in uno dei giorni tradizionalmente dedicati alla famiglia. Il padre Giancarlo dichiara: "La Lazio è forte ma il Bologna è in crescita. L'unico precedente tra i due risale a quando allenavano gli Allievi. Vinse Simone 2-0".