Il QS e la vittoria last minute dei nerazzurri: "Cuore Inter"

© foto di Lazzerini

Il Quotidiano Sportivo di questa mattina apre in prima pagina con la vittoria nerazzurra contro il Milan per 1-0 titolando: "Cuore Inter". Icardi segna al 92' e l'Inter vince il derby portandosi a sei punti di distanza dalla Juventus. Maurito firma un'altra prodezza su errore di Donnarumma e Spalletti può sorridere in vista della sfida contro il Barcellona in Champions di mercoledì.