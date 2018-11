Il QS e la vittoria rossonera a Udine: "Thriller Milan"

© foto di Lazzerini

Il Quotidiano Sportivo di questa mattina apre in prima pagina con la vittoria dei rossoneri di Gattuso a Udine per 1-0: "Thriller Milan". Udinese battuta al 97', decide ancora Romagnoli. E' la terza vittoria di fila per il Milan, che domenica prossima affronterà la Juventus in una sfida dal sapore di Champions.