Il QS e la vittoria salva Gattuso: "Ringhio Milan"

© foto di Lazzerini

Il Quotidiano Sportivo di questa mattina apre in prima pagina con la vittoria dei rossoneri contro la Sampdoria: "Ringhio Milan". Vittoria salva panchina per Gattuso che poi a fine partita attacca: "Circolano troppe voci su di me". Blucerchiati battuti anche grazie al cambio di modulo con l'inserimento di Cutrone e Higuain entrambi dal primo minuto.