Il QS e le accuse di stupro: "Ronaldo choc: ci fu l'accordo per tacere?"

Il Quotidiano Sportivo di questa mattina dedica ampio spazio al caso che sta investendo CR7 per il presunto stupro di 9 anni fa: "Ronaldo choc: ci fu l'accordo segreto per tacere?". L'accusa al portoghese tira fuori il proprio asso: un quotidiano tedesco pubblica un documento che avrebbero sottoscritto le parti per tacere l'abuso. Ronaldo avrebbe versato 375mila dollari per il silenzio della donna.