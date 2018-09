© foto di Lazzerini

Il Quotidiano Sportivo di questa mattina apre in prima pagina con la Nazionale, titolando: "Italia, centro di gravità". In Portogallo, il ct Mancini cerca la regia giusta e annuncia in conferenza una 'rivoluzione' nel cuore del gioco. Confermato Jorginho, l'allenatore azzurro punta su Bonaventura e Benassi per trovare la quadra in mediana.