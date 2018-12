Il QS e lo spettacolare pari tra Roma e Inter: "La grande bellezza"

© foto di Ospite

Il Quotidiano Sportivo di questa mattina apre in prima pagina con il pareggio per 2-2 tra Roma e Inter nel posticipo della 14a giornata: "La grande bellezza". Spettacolare pareggio tra le due squadre con i nerazzurri che si allontanano ulteriormente dalla Juventus, adesso a +11. Alla fine della partita, furia di Totti contro l'arbitro Rocchi per un rigore non assegnato su fallo di D'Ambrosio ai danni di Zaniolo: "E' una vergogna".