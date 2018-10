Il QS esulta con la Nazionale azzurra: "E' viva l'Italia"

© foto di Lazzerini

Il Quotidiano Sportivo di questa mattina apre in prima pagina titolando: "E' viva l'Italia". In Nations League, contro la Polonia, gli azzurri creano tanto e prendono due traverse. Poi arriva il gol vittoria di Biraghi al 92'. Una rete che vale la salvezza dalla retrocessione e che adesso può permette a Mancini di lottare per il primo posto contro il Portogallo.