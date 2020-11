Il QS: "Il giallo del caso tamponi si infittisce. Oggi il medico della Lazio davanti agli 007 federali"

"Il giallo del caso tamponi si infittisce. Oggi il medico della Lazio davanti agli 007 federali", scrive il QS. Ieri è stato il giorno delle smentite nell'inchiesta "tamponi Lazio" per la quale è iscritto nel registro degli indagati Massimiliano Taccone, presidente di Futura Diagnostica, per tre ipotesi di reato: falso, epidemia colposa e frode in pubbliche forniture. Dal riprocessamento di parte sarebbe emersa la negatività di Immobile e Leiva e la positività di Strakosha, ma i magistrati avellinesi hanno sottolineato come il lavoro non sia affatto concluso. Essendo poi tamponi protetti da un codice a barre per proteggere l'identità del soggetto, sarebbe comunque impossibile collegarli a un nome prima della fine del lavoro. Se i risultati fossero quelli avremmo quattro esiti differenti (Avellino, Campus, Synlab e Napoli). Oggi sarà il turno del medico biancoceleste Ivo Pulcini, dopo due appuntamenti andati a vuoto.