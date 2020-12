Il QS: "Il Milan non si fa distrarre dall'Inter e non accusa le vertigini da primato"

"Il Milan non si fa distrarre dall'Inter e non accusa le vertigini da primato", titola stamane QS. Scendere in campo con la consapevolezza di aver perso il podio e di dover vincere a tutti i costi per riottenerlo: il Milan saluta il 2020 con il peso sulle spalle del risultato arrivato dal Bentegodi. Ma il Milan sembra non accusare le vertigini da primo posto anche se è consapevole che guidare il treno della Serie A porta le inseguitrici a dare sempre il massimo contro i rossoneri. Il Milan ha sfoggiato carattere e concentrazione senza farsi distrarre dalla vittoria dei cugini nerazzurri e ha riacceso la vena offensiva di giocatori come Rebic e Calhanoglu.