Il QS: "Il Milan si è abituato a vincere ma Donnarumma mina la serenità del gruppo"

Il QS nell'edizione odierna dedica uno spazio all'interno ai rossoneri con il titolo seguente: "Il Milan si è abituato a vincere ma Donnarumma mina la serenità del gruppo". La squadra sa solo ottenere risultati positivi, ma il classe '99 è una pesante presenza/assenza che rischia di mettere in crisi un gruppo divenuto, con il tempo, una vera squadra. Questa volta però l'assenza del miglior portiere in prospettiva del panorama italiano e non solo non si è sentita: merito più che di Tatarusanu dei ragazzi di Pioli e della pochezza dell'avversario.