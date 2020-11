Il QS: "Il Sassuolo sogna in grande anche per resistere alle tentazioni del mercato"

Il QS in edicola quest'oggi si sofferma sul Sassuolo: "Sogna in grande anche per resistere alle tentazioni del mercato". Ci sono sempre i neroverdi al centro dell'attenzione, a cui viene riconosciuta la capacità di aver resistito a cedere i propri gioielli. Il presente sarà più difficile in quanto, da seconda, la squadra di De Zerbi verrà considerata una big con tutte le attenzioni del caso. Le idee chiare dell'allenatore, la consapevolezza di una squadra che sa quel che vuole, sono tutti elementi che mettono il Sassuolo nelle migliori condizioni. De Zerbi è stato chiaro: Europa subito, altrimenti il progetto sarà da ripensare. Come dire, i big compreso Boga non sarà più possibile resistere alla tentazione di venderli.