Il QS: "Il solito Lukaku sveglia l'Inter e poi tuona contro i compagni"

vedi letture

Una brutta Inter, salvata dal solito Lukaku, questo il riassunto della sfida di San Siro di ieri pomeriggio. E il QS oggi in edicola titola: "Il solito Lukaku sveglia l'Inter e poi tuona contro i compagni". Come un film thriller già visto e rivisto l'Inter scende all'inferno e poi a ritorno. Conte aveva chiesto un'Inter non più pazza e lo è diventata ancora di più. Il solito Lukaku trascina i compagni con due reti ed un assist, poi striglia i compagni: "Non siamo una grande squadra, non è bene vivere difficoltà così". E' il leader dello spogliatoio e sprona tutti a dare di più. Torna la LuLa, ed è un bene, ma contro il Real Madrid servirà di più.