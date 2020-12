Il QS: "Immobile si vendica contro il Borussia ma la festa Champions è rinviata"

"Immobile si vendica contro il Borussia ma la festa Champions è rinviata" scrive il QS oggi in edicola parlando dell'1-1 della Lazio a Dortmund. Gran secondo tempo della formazione di Inzaghi, che sfiora l'impresa. Gol del pari firmato da Immobile, un gol dal sapore di vendetta. Nel 2014, la Scarpa d'Oro avrebbe dovuto rimpiazzare Lewandowski ma non si ambientò e i tedeschi non ebbero pazienza, trattando l'attaccante italiano come uno scarpone di piombo, con la Bild che lo definì "uno dei più grandi errori della storia del Dortmund". Ieri Ciro si è tolto uno sfizio importante. Ora per la qualificazione servirà non perdere all'ultima giornata contro il Bruges.