Il QS in prima pagina: "Conte-Inter vicinissimi"

"Conte-Inter vicinissimi. La Juve corteggia Sarri ma monitora Guardiola". Questo il titolo in taglio alto della prima pagina del QS che dedica spazio al valzer delle panchine soprattuto per quanto riguarda quella nerazzurra e quella bianconera. Con Sarri che manda segnali alla Juventus. Mentre per il sì di Antonio Conte all'Inter manca davvero poco...