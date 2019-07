Il QS in prima pagina: "Conte no limits"

"Conte no limits". Questo il titolo che il QS dedica alla sua prima pagina e all'Inter di Antonio Conte, il quale si è presentato ieri in conferenza stampa. Queste alcune sue dichiarazioni riportate dal quotidiano: "Qui per riscrivere la storia. La Juve? Solo un'avversaria".

Mercato in uscita Atalantaa+ - "Altro no al Napoli: i gioielli Zapata e Castagne non si toccano". Spazio in taglio basso anche all'asse di mercato Bergamo-Napoli. Infatti i partenopei avrebbero chiesto Zapata e Castagne ai bergamaschi i quali avrebbero risposto in modo negativo. L'Atalanta non vuole vendere.