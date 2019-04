Il QS in prima pagina: "Gattuso & getta"

© foto di Ospite

"Gattuso & getta". Questo il titolo di apertura del QS di questa mattina. "Il Milan ha deciso - si legge - avanti con Ringhio per tentare di entrare in Champions, poi sarà addio".

FUTURO INTER - In prima pagina c'è spazio anche per i nerazzurri: "Suning ha molti dubbi su Spalletti". Il tecnico toscano non è dunque certo della permanenza sulla panchina dei milanesi.

CORSA CHAMPIONS - In taglio basso trova spazio l'Atalanta di Gian Piero Gasperini: "Continua il sogno dei nerazzurri: De Roon e Pasalic stendono l'Udinese. Bergamaschi soli al quarto posto".