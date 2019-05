© foto di Mattia Verdorale

"Il derby della paura". Si apre così l'edizione odierna del QS facendo riferimento alle due squadre milanesi: "Il Milan batte 2-0 il Frosinone ed è a -1 dall'Inter demolita a Napoli. Il quarto posto si deciderà negli ultimi 90': Gattuso a Ferrara, Spalletti con l'Empoli".

Emozioni allo Stadium - Spazio in primo taglio alle vicende in casa Juventus: "Lacrime al Max. Stadium pieno di emozioni. Ma è anche la festa della Dea". Questo il titolo per il pareggio tra Juventus e Atalanta.