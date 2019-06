Il QS in prima pagina: "Il Milan di Paolo"

© foto di Mattia Verdorale

"Il Milan di Paolo". Questo il titolo in prima pagina nell'edizione odierna del QS che dedica spazio a Maldini e al suo nuovo ruolo all'interno della società rossonera: "Maldini pronto a firmare da nuovo direttore tecnico. Da Giampaolo per la panchina agli acquisti mirati, la leggenda rossonera sa già come risollevare il diavolo".

Inter e reparto offensivo - "Conte al lavoro. Nodo Icardi: contatto United". Spazio anche al mercato che potrebbe fare l'Inter in caso di partenza dell'argentino Mauro Icardi. A pagina 2 viene approfondito il tema: "Conte e il grande dubbio Icardi. Ipotesi scambio con lo United per arrivare subito a Lukaku".