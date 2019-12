Il QS in prima pagina: "Mandzukic, idea Milan se Ibra vuole troppo"

© foto di Alessio Del Lungo

"Mandzukic, idea Milan se Ibra vuole troppo". Questo il titolo nel taglio alto della prima pagina del QS in edicola questa mattina. I rossoneri pensano all'attaccante in uscita dalla Juventus come prima alternativa dello svedese qualora non dovesse essere trovato con Mino Raiola l'accordo sull'ingaggio del suo assistito.