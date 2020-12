Il QS: "Inter, Conte ha sempre meno sponsor. E lo scudetto ora è un obbligo"

vedi letture

Il QS, questa mattina in edicola, scrive del periodo negativo dell'Inter: "Conte ha sempre meno sponsor. E lo scudetto ora è un obbligo". Il giorno dopo l'ennesima figuraccia dei nerazzurri è stato complicato, un disastro che ha fatto infuriare molto tifosi già delusi dall'inizio altalenante di campionato. Aver mancato la qualificazione è una pessima notizia anche per gli sponsor, vecchi e nuovi, con cui il presidente Zhang sta discutendo da mesi. Tanti supporter interisti auspicano l'esonero di Conte, tuttavia è assai difficile che il tecnico possa essere cacciato, perché il cambio in corsa sarebbe troppo oneroso per le casse societarie già penalizzate da mancati introiti. L'allenatore è però perseguitato dal rumore dei "nemici": si sussurra che abbia saputo di un contatto della dirigenza con Allegri. Nel quartier generale nerazzurro nessuno parla di scudetto, ma tutti sono consapevoli di doverci provare fino alla fine. Cercare di vincerlo non è più un'opzione bensì un obbligo dopo investimenti per 300 milioni dei cinesi.