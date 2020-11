Il QS: "Inter, da Villa Bellini al Real Madrid: il Conte che non c'è più"

"Inter, da Villa Bellini al Real Madrid: il Conte che non c'è più". Questo il titolo che il QS in edicola questa mattina dedica al suo interno ai nerazzurri. A fine agosto il vertice con il tecnico che meditava l'addio e la decisione di continuare insieme. L'Inter è impantanata in sabbie mobili visto che ha a bilancio Spalletti e non può allontanare un allenatore che ha un contratto fino al 2022 e percepisce 12 milioni all'anno. Sarebbe rischioso in tempo di Covid assumerne un terzo il cui nome è già scritto e corrisponde a quello di Allegri. Intanto già da domani contro il Sassuolo servono risposte da Conte che ha cambiato strategia comunicativa nel post Torino e che ha in Eriksen la carta di lusso a cui non vuol far ricorso. La sensazione però è quella dello sgarbo e non della decisione lucidità. Un qualcosa a cui Conte proprio non ci ha abituati.