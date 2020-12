Il QS: "Inter, è la notte del dentro o fuori. In Europa serve un piccolo miracolo"

Sarà una serata particolare per l'Inter, che praticamente inizia il suo percorso ad eliminazione diretta già stasera. Il QS oggi in edicola titola: "Inter, è la notte del dentro o fuori. In Europa serve un piccolo miracolo". Nel gelo di Gladbach è arrivata la notte del dentro o fuori: alle 21 l'Inter giocherà il penultimo turno del girone e non ha alternative, deve vincere contro il Borussia capolista. Servirà un piccolo miracolo calcistico per passare agli ottavi, ma il primo passo deve essere la vittoria di questa sera. Le premesse non sono buone, ma l'Inter decollata ieri da Malpensa era una squadra convinta e decisa a vendere cara la pelle. Stasera ci sarà la possibilità di riprendersi con gli interessi ciò che è stato perso a San Siro, in campo per nove undicesimi la stessa Inter di sabato, con un Brozovic al posto di Vidal e Lukaku al fianco di Lautaro.