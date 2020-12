Il QS: "Inter, un'altra mazzata sportiva ed economica. Le casse di Suning piangono"

Il Quotidiano Sportivo di questa mattina apre con l'Inter definendo l'eliminazione dall'Europa: "Un'altra mazzata, sportiva ed economica". Fuori da tutto e senza appelli, dopo uno 0-0 contro lo Shakhtar che non lascia spazio a dubbi. "E' la pagina più nera degli ultimi anni - scrive il giornale - e anche questa volta non ci sono alibi, perché se non riesci a battere in casa un rinunciatario Shakhtar è giusto andare a casa". Il biscotto del Real col 'Gladbach non è arrivato e il vero pasticcio è arrivato a San Siro. Adesso le casse di Suning, con la proprietà interamente assente ieri sera, paingeranno. Il Natale sarà decisamente poco divertente per tutti.