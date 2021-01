Il QS: "Inter, un piano per il Papu. Via Eriksen e uno scambio con l'Atalanta"

Il QS nell'edizione odierna dedica uno spazio all'interno anche all'Inter con il titolo seguente: "Un piano per il Papu. Via Eriksen e uno scambio con l'Atalanta". Sulle tracce del danese c'è l'Arsenal, ma sarebbe un approdo di grido visti anche i sette anni che ha vissuto l'ex Tottenham, oltre al PSG la cui pista si sta però sgonfiando. I nerazzurri devono vendere per comprare: acquisteranno una quarta punta solo dopo l'addio di Pinamonti e Gomez è attenzionato in modo particolare se la Dea decidesse di abbassare le pretese magari proponendo uno scambio.